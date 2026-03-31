Spiagge e lidi a breve i lavori di pulizia | l' annuncio del sindaco

A breve inizieranno i lavori di pulizia delle spiagge nell’area del lido Azzurro, ad Agropoli. Lo ha annunciato il sindaco della città durante una comunicazione ufficiale. Le operazioni interesseranno le spiagge e i lidi della zona, senza indicare date precise o dettagli aggiuntivi sui tempi di intervento.

Mutalipassi: "Non appena il Comune avrà ottenuto le necessarie autorizzazioni, si provvederà alla rimozione della posidonia, sia quella spiaggiata che quella accumulata lo scorso anno" A breve partiranno le operazioni di pulizia della spiaggia nell'area del lido Azzurro, ad Agropoli. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Mutalipassi. “Non appena il Comune avrà ottenuto le necessarie autorizzazioni, si provvederà alla rimozione della posidonia, sia quella spiaggiata che quella accumulata lo scorso anno. La procedura prevederà la vagliatura e quindi la re immissione in mare, in un punto appositamente individuato. Ci auguriamo di poter iniziare entro metà aprile, in anticipo rispetto agli anni scorsi, restituendo così alla piena fruizione l'arenile il prima possibile” ha detto il primo cittadino in un post. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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