Da Siculiana partono i lavori per il disegno di legge sul recupero o la demolizione delle incompiute

Questa mattina a Siculiana si sono riuniti esperti e amministratori per discutere di rigenerazione urbana. Durante il forum “Sicilia orizzonte libero”, è stato deciso di istituire un tavolo tecnico permanente che lavorerà a una proposta di legge regionale. L’obiettivo è recuperare o demolire le incompiute presenti in tutta la regione, dando così un impulso concreto ai progetti di valorizzazione del territorio. I lavori sono appena partiti, ma già si pensa a come migliorare le aree abbandonate e riqualificare i paesaggi.

Al forum “Sicilia orizzonte libero” istituzioni, esperti e amministratori insieme per un nuovo modello di sviluppo urbano e tutela del territorio Siculiana ha ospitato il forum “Sicilia orizzonte libero” che ha posto le basi per l’insediamento di un tavolo tecnico permanente, incaricato di elaborare una proposta di legge regionale dedicata alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del paesaggio. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha riunito istituzioni, esperti e rappresentanti del territorio con l’obiettivo di sostenere la trasformazione delle “incompiute storiche” da ferite del territorio a risorse per la comunità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

