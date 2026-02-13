Inseguito tra la folla dopo i furti aggredisce gli agenti | arrestato un 27enne
Bologna, 13 febbraio 2026 – Un 27enne è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti di polizia che lo inseguivano tra la folla, subito dopo aver messo a segno una serie di furti in centro. L’uomo, riconosciuto come uno dei sospettati, ha tentato di scappare scagliandosi contro gli agenti con calci e pugni, rompendo anche alcuni vetri di negozi lungo via Ugo Bassi.
Bologna, 13 febbraio 2026 – Una furia. Furti, calci, pugni e vetri rotti. Il tutto in pochissimo tempo. Tanto che le forze dell’ordine, per fermarlo, hanno dovuto chiamare i rinforzi. Così, ieri pomeriggio, un 27enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia dopo un inseguimento tra la folla, protagonista di una serie di azioni criminose iniziate con piccoli furti e culminate nel danneggiamento di una volante della Polizia. Il giallo di Castel d’Aiano. Massacrato a colpi di cocci. Arrestata la moglie 81enne Era stato arrestato il giorno prima. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, tanto che era arrestato solo il giorno precedente –mercoledì – per un reato analogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
