Bologna, 13 febbraio 2026 – Un 27enne è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti di polizia che lo inseguivano tra la folla, subito dopo aver messo a segno una serie di furti in centro. L’uomo, riconosciuto come uno dei sospettati, ha tentato di scappare scagliandosi contro gli agenti con calci e pugni, rompendo anche alcuni vetri di negozi lungo via Ugo Bassi.

Bologna, 13 febbraio 2026 – Una furia. Furti, calci, pugni e vetri rotti. Il tutto in pochissimo tempo. Tanto che le forze dell’ordine, per fermarlo, hanno dovuto chiamare i rinforzi. Così, ieri pomeriggio, un 27enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia dopo un inseguimento tra la folla, protagonista di una serie di azioni criminose iniziate con piccoli furti e culminate nel danneggiamento di una volante della Polizia. Il giallo di Castel d’Aiano. Massacrato a colpi di cocci. Arrestata la moglie 81enne Era stato arrestato il giorno prima. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, tanto che era arrestato solo il giorno precedente –mercoledì – per un reato analogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inseguito tra la folla dopo i furti, aggredisce gli agenti: arrestato un 27enne

Approfondimenti su inseguito folla

Un giovane di 24 anni ha scatenato il caos nel cuore della città, aggredendo agenti di polizia, minacciando passanti e danneggiando veicoli in sosta.

Ultime notizie su inseguito folla

Argomenti discussi: La polizia del Minnesota afferma che un veicolo ritenuto inseguito da agenti federali si è schiantato in centro, ne conseguono le proteste.

Ha rubato lo zaino a una turista, ma dopo essere stato inseguito e bloccato dal marito di lei ha rischiato di essere linciato dalla folla. È stato un pomeriggio movimentato quello di oggi, 11 febbraio, a due passi dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze, in vi - facebook.com facebook