E’ il terrore del quartiere e del supermercato arrestato dopo scia di furti e minacce

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Firenze dopo aver compiuto una serie di furti e minacce nel quartiere e nel supermercato. Le autorità hanno fermato il soggetto e lo hanno portato in carcere. La polizia ha identificato e catturato il sospettato nelle ultime ore, chiudendo così una lunga serie di episodi criminosi nella zona.

Firenze, 15 marzo 2026 – Arrestato e condotto in carcere a Firenze un italiano di 51 anni, senza fissa dimora, a cui la squadra mobile della questura attribuisce atteggiamenti molesti nel quartiere dell' Isolotto e, in particolare, sette furti al supermercato di via Canova, fatti da luglio 2024 ad agosto 2025, e, in ultimo, la minaccia a un passante nella stessa strada con un coltello portato via dallo stesso centro commerciale. certosa di pavia - supermercato MD - polizia - arrestato il responsabile dei furti al supermercato - foto torres Nei furti di cui viene accusato il 51enne ha rubato generi alimentari e, in un caso, anche un coltello da cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ il terrore del quartiere e del supermercato, arrestato dopo scia di furti e minacce Articoli correlati Bologna: Arrestato piromane evaso e recidivo, tra furti e rapine nel quartiere. Nuovi reati dopo il rogo in chiesa.Un uomo di 55 anni, già condannato per aver appiccato un incendio doloso in una chiesa della Bolognina nel 2024, è stato nuovamente arrestato dalle... Uomo arrestato a Napoli dopo l’omicidio di una giovane di 22 anni avvenuto in un appartamento del quartiere FuorigrottaUn uomo è stato arrestato a Napoli nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio 2026, dopo l’omicidio di una giovane di 22 anni avvenuto in un... Una selezione di notizie su E' il terrore del quartiere e del... Temi più discussi: Terrore sul Flixbus: un Casamonica si scaglia contro i vigili, arrestato; Terrore sul bus al Vomero, 32enne accoltellata da sconosciuto che rischia il linciaggio e urla il nome di Gratteri. La donna aggredita è un avvocato; Violenza in strada a Torino Regio Parco: abusivo aggredisce la consigliera di circoscrizione; Lame, terrore e soldi in tasca. Chi sono i (baby) gangster che vogliono prendersi Firenze. «A noi non ci ferma nessuno»: il terrore del clan De Micco e il coraggio di un imprenditore di PonticelliPonticelli a Napoli è un quartiere impegnativo. Giuseppe Barbaro gestisce un'azienda storica di vendita e riparazione di carrelli elevatori. cronachedellacampania.it Erano il terrore del quartiere San Paolo, dodici arresti .Un gruppo retto da regole definite e condivise. Riti di affiliazione ispirati alla camorra per i nuovi componenti che venivano battezzati per ufficializzare l'ingresso in una organizzazione dedita ... rainews.it Regista pioniere del genere "Body Horror", dove ha esplorato il terrore dell'uomo alla mutazione del corpo, attraverso il lato psicologico e fisico. Nel tempo ha lavorato su generi diversi, fino ad arrivare al thriller e al noir. Ha rifiutato la regia de "Il Ritorno de lo J facebook In #Iran il terrore della gente, stretta tra i raid e le minacce del regime. In esclusiva al Tg1 il racconto di una donna di Teheran che ha superato – non senza difficoltà – i continui blocchi di internet. #Tg1 Perla Di Poppa x.com