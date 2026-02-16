La stufa resta accesa la casa viene divorata dalle fiamme

Un incendio scoppiato domenica sera poco dopo le 20 ha distrutto una casa di montagna tra Vestone e Preseglie. Le fiamme sono divampate dopo che la famiglia aveva lasciato la stufa accesa, e il fuoco si è rapidamente diffuso, consumando l'edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma non sono riusciti a salvare l'abitazione.

Una casa di montagna nei boschi tra Vestone e Preseglie è andata completamente distrutta dalle fiamme a seguito dell'incendio divampato domenica sera poco dopo le 20. Il rogo ha interessato un immobile abitato da un anziano, che si sarebbe allontanato di casa nel pomeriggio lasciando però la stufa accesa: un malfunzionamento o sovraccarico dell'impianto avrebbe poi scatenato il pauroso incendio. La casa si trova in località Cercla, nei pressi del Dos de le Biline e poco sopra il roccolo della Cici: l'abitazione, difficilmente raggiungibile dai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco, è stata infine raggiunta da pick-up e campagnole antincendio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Casa divorata dalle fiamme, poi la scoperta spaventosa: “Morta in modo atroce”. È tragedia in Italia Una casa è andata completamente distrutta dalle fiamme, rivelando una scoperta sconvolgente: una persona è stata trovata morta in modo atroce. Incidente contro il guardrail sulla Pedemontana, poi l'incendio: auto divorata dalle fiamme. Miracolati i 5 ragazzi a bordo Un'auto ha preso fuoco questa mattina sulla Pedemontana a Povegliano, causando un incidente contro il guardrail. Strage nel veronese: Vigili del Fuoco alessandrini davanti a Caserma per abbracciare i Carabinieri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La stufa resta accesa, la casa viene divorata dalle fiamme - BresciaToday; Lascia la stufa accesa, casetta nel bosco divorata dalle fiamme. Lascia la stufa accesa, casetta distrutta da un incendio nei monti tra Preseglie e VestoneRogo nella serata di domenica in località Cercla, sopra Preseglie: distrutta una casa di montagna. Complesso dei vigili del fuoco, impegnati per ore per evitare che le fiamme si propagassero al bosco. quibrescia.it Lascia la stufa accesa, casetta nel bosco divorata dalle fiammeUn violento incendio si è sviluppato intorno alle 20 nei monti tra Preseglie e Vestone. Il lavoro dei Vigili del fuoco è durato alcune ore ... giornaledibrescia.it Via della Stufa, nel cuore di San Lorenzo, è una di quelle strade che sembrano “semplici”… finché non scopri che il nome è una storia. È una via rettilinea, che collega piazza San Lorenzo a via Taddea. Ma la cosa più affascinante è la sua denominazione, atte facebook