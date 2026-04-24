Tra aprile e maggio, i concerti della Normale vedranno esibirsi due artisti di rilievo: Domenico Nordio e Mikhail Lidsky. Entrambi sono solisti noti nel panorama musicale, con un repertorio che spazia dai classici alle composizioni del Novecento. Gli appuntamenti prevedono performance in diverse date, con programmi dedicati a opere di autori storici e contemporanei. Le esibizioni si svolgono in ambienti riservati a questa rassegna musicale.

? Cosa sapere Domenico Nordio e Mikhail Lidsky suonano ai Concerti della Normale tra aprile e maggio.. Il programma spazia dai classici di Tartini alle opere del Novecento di Prokofiev.. Il violinista Domenico Nordio e il pianista Mikhail Lidsky porteranno la loro musica ai Concerti della Normale, con un programma che spazia dai classici di Tartini alle opere del Novecento come Prokofiev. L’appuntamento musicale vede protagonisti due musicisti di fama internazionale: Nordio, già insignito del Premio Eurovisione e vincitore del prestigioso Concorso Viotti, si esibirà insieme a Lidsky, docente presso il Conservatorio?ajkovskij di Mosca. Il duo ha preparato un percorso stilistico che attraversa diverse epoche, includendo composizioni di Beethoven, Brahms e Dvo?ák.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nordio e Lidsky: un viaggio musicale tra classici e Novecento

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