Domenico Nordio e Mikhail Lidsky per ' I Concerti della Normale'

I Concerti della Normale riprendono con un nuovo appuntamento che vedrà esibirsi il violinista Domenico Nordio e il pianista Mikhail Lidsky. La serata si svolgerà presso la sede dell’istituzione, con un programma musicale che comprenderà composizioni di vari autori. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta una delle numerose iniziative culturali organizzate dall’ente. La data e l’orario sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali.

I Concerti della Normale tornano con un nuovo appuntamento che vede come protagonisti il violinista Domenico Nordio e il pianista Mikhail Lidsky. Artista affermato a livello internazionale, Nordio è vincitore del Concorso Viotti e del Premio Eurovisione. Accanto a lui Lidsky, pianista di grande.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Quartetto Noûs per i Concerti della NormaleMartedì 10 febbraio alle ore 21 si esibirà al Teatro Verdi di Pisa per I Concerti della Normale il Quartetto Noûs, una delle realtà cameristiche più... Mdi Ensemble per I Concerti della NormaleGiovedì 5 marzo alle ore 21 al Teatro Verdi di Pisa, l'MDI Ensemble, acclamata formazione cameristica specializzata nel repertorio del XX secolo e... Una raccolta di contenuti Domenico Nordio e Roberto Plano a Napoli per la ScarlattiMusiche di Brahms, Janá?ek e Fauré nel concerto del violinista Domenico Nordio e del pianista Roberto Plano, in scena (ore 20) al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella per l’Associazione ... napoli.repubblica.it Domenico Nordio e Roberto Plano a Napoli per la ScarlattiUn affascinante viaggio musicale nello spazio e nel tempo, attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio europeo per violino e pianoforte, composte da Brahms, Janá?ek e Fauré tra la ... ansa.it