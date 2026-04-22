Jazz Spello celebra Coltrane | un viaggio sonoro tra i grandi classici

A pochi giorni dal centenario del celebre sassofonista afroamericano, la radio umbra si appresta a trasmettere un programma dedicato alle sue composizioni più influenti. Un itinerario musicale che ripercorre le innovazioni e le opere che hanno segnato la storia del jazz, con particolare attenzione alle interpretazioni e ai brani considerati classici del genere. L’evento coinvolge diverse emittenti locali e si inserisce nelle iniziative per celebrare questa ricorrenza.

Nelle ore che precedono il centenario del leggendario sassofonista afroamericano, la radiofonia umbra si prepara a un viaggio sonoro attraverso le innovazioni di John Coltrane. Le prossime serate dedicate all’International Jazz Day trasformeranno l’etere di Spello in un palcoscenico digitale per celebrare uno dei pilastri della musica mondiale. Il programma Open Space, con la conduzione di Claudia Aliotta e la regia firmata da Marco Cocco, dedicherà due appuntamenti speciali alla figura di Coltrane nelle serate del 23 e del 30 aprile alle ore 21. L’iniziativa si inserisce nel solco dell’International Jazz Day, manifestazione promossa dall’Herbie Hancock Jazz Institute e istituita dall’Unesco nel 2011, che coinvolge musicisti da ogni angolo del pianeta in concerti ed eventi celebrativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jazz, Spello celebra Coltrane: un viaggio sonoro tra i grandi classici Notizie correlate Leggi anche: "Empoli Jazz". Un viaggio tra i grandi classici Jazz a Guastalla: Roberto Gatto celebra Coltrane e Miles DavisIl batterista Roberto Gatto porterà il jazz al teatro comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla mercoledì 8 aprile alle ore 21. Aggiornamenti e dibattiti Il terzo Bergamo Jazz di Joe Lovano celebra i 100 anni di Miles Davis e John ColtraneBergamo si prepara a battere il ritmo (setting the pace). Dal 19 al 22 marzo, torna il Bergamo Jazz Festival con un’edizione dal titolo evocativo: «Miles & Trane 100th Celebration – Setting the Pace», ... ecodibergamo.it C come Coltrane, al Parco Milano tributo all’album capolavoro del genio del jazzMilano, 27 aprile 2025 – Mercoledì 30 aprile in occasione dell'International Jazz Day, la giornata in cui si celebra il jazz, genere musicale che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio immateriale ... ilgiorno.it