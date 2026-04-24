Nono congresso nazionale Coisp riconferme per la delegazione palermitana del sindacato di polizia

Si sono appena conclusi i lavori del nono congresso nazionale del Coisp, il sindacato di polizia che rappresenta oltre 15 mila membri. Durante l’evento, sono state confermate le delegazioni regionali, tra cui quella di Palermo, che continuerà a rappresentare i propri iscritti e a partecipare alle attività del sindacato. Il congresso ha visto confronti e discussioni sulle future strategie e sulle questioni che riguardano il settore della sicurezza.

Si sono conclusi i lavori del nono congresso nazionale del Coisp, il sindacato di polizia che rappresenta oltre 15.000 operatori su tutto il territorio nazionale. Tra i risultati più significativi emersi al termine dell’assise congressuale, spicca la riconferma di Nicolò Di Maria quale segretario.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il prefetto Carnevale riceve una delegazione dell'Anps (associazione nazionale polizia di Stato)Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha ricevuto una delegazione dell’Anps (associazione nazionale polizia di Stato) Sezione di Pescara nella... Rosa Barone entra nella delegazione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’EuropaL'incarico durerà cinque anni: "Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare sempre di più il ruolo dell’Italia, e in particolare del Mezzogiorno,...