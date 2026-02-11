Il prefetto Carnevale riceve una delegazione dell' Anps associazione nazionale polizia di Stato

Questa mattina, il prefetto Luigi Carnevale ha incontrato una delegazione dell’Anps di Pescara. L’incontro si è svolto nel suo ufficio, senza particolari tensioni. I rappresentanti dell’associazione hanno portato alcune richieste e proposte, che Carnevale ha ascoltato attentamente. La visita si inserisce in un ciclo di incontri tra le istituzioni e le associazioni di polizia per discutere questioni di sicurezza e servizi sul territorio.

Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha ricevuto una delegazione dell’Anps (associazione nazionale polizia di Stato) Sezione di Pescara nella mattinata di lunedì 9 febbraio.Si è trattato di una visita di cortesia istituzionale. Il prefetto ha espresso vivo apprezzamento per l’attività svolta dai soci Anps a sostegno della polizia, sottolineando in particolare l’impegno profuso nel trasmettere le tradizioni, i principi e i valori di legalità alle nuove generazioni. Al termine dell’incontro la delegazione ha fatto dono al prefetto della moneta celebrativa coniata dall’istituto poligrafico e zecca dello Stato per onorare il cinquantenario dell’associazione unitamente al gagliardetto ufficiale della sezione di Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Carnevale Pescara L'AGIS al Quirinale: il Presidente Mattarella riceve la delegazione per gli 80 anni dell'Associazione Venezia, il comune riceve una delegazione iraniana: «Presto una manifestazione» Questa mattina, Venezia ha accolto una delegazione iraniana nella sala consiliare di Ca' Loredan. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Carnevale Pescara Argomenti discussi: Il prefetto Carnevale riceve una delegazione dell'Anps (associazione nazionale polizia di Stato); Il prefetto Carnevale incontra il rettore dell'università 'd'Annunzio': Proseguire nel percorso di collaborazione; C’è il Carnevale, a Udine scattano le zone rosse; Arance frigie, così si garantisce trasparenza in tutta la filiera degli agrumi del Carnevale di Ivrea. Pescara: il Prefetto Carnevale ha incontrato delegazione dell’Anpsil Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha ricevuto, ieri, presso il Palazzo del Governo una delegazione della Sezione locale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), per una visita di co ... rete8.it Il prefetto Carnevale incontra il rettore dell'università 'd'Annunzio': Proseguire nel percorso di collaborazioneL’incontro si è svolto in un clima di proficua cordialità e ha permesso di confermare la volontà di consolidare il legame tra le istituzioni locali e l’università ... ilpescara.it “le regole sono regole” L’impavido Riccardo ha resistito alla grande per tutti e 8 i minuti… e solo allo scadere esatto ha interrotto il Prefetto! Un grazie speciale al Prefetto di Pescara Luigi Carnevale per essersi divertito insieme a noi con grande disponibilità - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.