Negli ultimi tempi si assiste a una crescente diffusione di scene domestiche in cui i giovani della Generazione Z si dedicano alle attività tradizionali, come impastare il pane, spegnendo il telefono e dedicandosi a momenti di manualità. In molte case italiane, le cucine si popolano di mani che lavorano tra farina e mattarello, creando un’atmosfera rilassata e lontana dalla frenesia digitale. Questi rituali rappresentano un ritorno a pratiche artigianali, spesso condivise con familiari o amici.

Una scena si ripete sempre più spesso nelle case italiane e non solo: una cucina illuminata dal pomeriggio, le mani che si muovono tra farina e mattarello, il tempo che corre lento e non frenetico. Nessuna notifica, nessuna urgenza. Solo il suono ritmico dell’impasto. È da questi gesti della tradizione che la Gen Z riparte per dare vita a una ribellione silenziosa e inaspettata. L’hanno chiamata nonna maxxing, e non si tratta di un semplice trend passeggero: rappresenta un vero cambio di rotta per una generazione cresciuta sotto il segno dell’ottimizzazione dei tempi e della performance. Questa nuova ossessione ha qualcosa di sorprendentemente sovversivo: non punta a fare di più, ma a fare meno, meglio e, soprattutto, più lentamente.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nonna maxxing: la Gen Z spegne il telefono e impasta il pane come facevano le nonne

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