Scrive al numero di telefono della nonna morta per ‘sentirla vicina’ il giorno dopo le arriva una risposta | Mi si è fermato il cuore Il numero riassegnato e l’emozione di Stanley

Una persona ha chiamato il numero di telefono della nonna deceduta nel tentativo di sentirla ancora vicina. Il giorno successivo, ha ricevuto una risposta inattesa: “Mi si è fermato il cuore”. Il numero, successivamente riassegnato, ha suscitato emozioni profonde in Stanley, che ha commentato come certi gesti possano forse non ricevere risposte ma comunque alleviare il dolore di sentirsi più vicino a chi non c’è più.

Ci sono gesti che non servono a ottenere una risposta ma che, in qualche modo, possono aiutare a sentire vicina una persona. Scrivere a un numero che non esiste più è uno di quelli. Shantasia Stanley lo fa in un giorno qualsiasi, spinta da un dolore che non è mai passato. Prende il telefono e manda un messaggio alla nonna morta quasi due anni prima: “Mi manchi”. Non si aspetta nulla. Invece, il giorno dopo, arriva una risposta. Immaginate la sua reazione. “Il cuore mi si è fermato”, racconta, come riporta People. Sullo schermo compare il nome salvato in rubrica: “Grandma”. Ma dall’altra parte, ovviamente, non c’è più nonna Lucille. “Un modo per accettare davvero che se n’era andata”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Famiglia sterminata, il tragico errore al telefono: "Numero 168"Mercoledì 4 febbraio 2026, poco prima delle 20, alla centrale del 112 toscano arriva una chiamata disperata da Hajdar Kola, 22enne di origini... Rinnovo Yildiz, è il giorno. Tutti i dettagli e le cifre del nuovo super accordo per il numero 10 della Juventusdi Redazione JuventusNews24Rinnovo Yildiz, blindato il numero dieci fino al 2030 con uno stipendio da top player: Comolli mette il sigillo sul futuro... La Befana vien di notte... #Shorts #Divertente #battute #risate #epifania