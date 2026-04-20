alcune idee su cosa fare nel weekend del 25 aprile in toscana

Il weekend del 25 aprile cade di sabato e rappresenta un’occasione per molti di trascorrere del tempo libero in Toscana. Con questa festività nazionale, le persone si preparano a dedicarsi a passeggiate, visite ai luoghi storici e momenti di relax all'aperto. La regione offre numerose possibilità per chi desidera approfittare di queste giornate, tra eventi culturali, escursioni e visite guidate. La primavera invita a scoprire le bellezze del territorio in compagnia di amici e famiglia.

Firenze, 20 aprile 2026 – Il 25 aprile, essendo festa nazionale e cadendo quest’anno di sabato, è un’ottima occasione per approfittare di un ponte primaverile e godersi qualche giornata all’aria aperta. Dai mercati floreali, ai mercatini vintage e di antiquariato fino ad arrivare a proposte per il benessere e il relax. Sono tanti gli eventi in tutta la regione per un weekend all’insegna della primavera, della natura e delle gite fuori porta. https:www.lanazione.itmeteometeo-maltempo-j4jk0u6o Ecco una selezione di appuntamenti e alcune idee per il weekend. Mercatini. Il 25 e 26 aprile 2026, dalle 9 alle 20, torna il Mercatino di Piazza dei Ciompi a Firenze, dedicato a fumetti, vinili, vintage e collezionismo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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