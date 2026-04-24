Non solo cacciamine | pronta una fregata italiana per lo Stretto di Hormuz Ma a delle condizioni incluso l’ok del Parlamento

Una fregata italiana si trova attualmente in porto e potrebbe essere inviata nello Stretto di Hormuz, insieme a due cacciamine e una nave logistica, nel caso si rendesse necessario un intervento di bonifica. La decisione di procedere con questa operazione dipende dall’approvazione del Parlamento e dalle condizioni stabilite dalle autorità militari. La presenza di questa unità navale fa parte delle misure pronte a intervenire nella regione, qualora fosse richiesto.

C’è anche una fregata tra i mezzi approntati dalla Difesa, attualmente in porto in Italia, disponibili ad essere inviati nel caso di un eventuale intervento di bonifica con due cacciamine e una nave logistica nello Stretto di Hormuz. Ma per l’invio – che può avvenire solo in sicurezza – saranno necessarie tre condizioni: una tregua, quindi la cessazione delle ostilità nella stessa area, un mandato internazionale e infine l’autorizzazione del Parlamento. Lo apprende Ansa da fonti informate. Ieri il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, aveva chiarito alla Commissione Difesa, che l’Italia era pronta, con l’invio di 4 imbarcazioni.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Le due navi cacciamine e una fregata, il piano italiano per lo Stretto. I timori di un sabotaggio di TrumpNeanche il tempo di issare la vela maestra che Donald Trump cerca di affondare la nave. Leggi anche: Meloni a Parigi valuta l'invio di cacciamine e fregata italiana per Hormuz. Il nodo Trump e la doppia strategia della premier Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Italia pronta a inviare 4 navi a Hormuz: il piano per sminare lo Stretto; Hormuz, ecco come funzionano le cacciamine italiane; L’Italia prepara la missione: Nello Stretto di Hormuz quattro navi quando la guerra sarà finita; Il Capo di Stato Maggiore della Marina: Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz. Marina Militare pronta per Hormuz: 4 navi italiane solo a guerra finita, l’allarme del capo di Stato Maggiore sui rischi nello StrettoLa Marina Militare è pronta a inviare 4 navi nello Stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine della guerra. Il capo di Stato Maggiore Bergotto avverte: restano alti i rischi tra mine e possibili attacchi ... infodifesa.it Guerra Iran, Hormuz: pronta una fregata italiana oltre ai cacciamine. Hegseth: «Nello stretto niente entra e niente esce»Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, ... ilgazzettino.it Stretto di Hormuz, non solo petrolio: l’Europa teme carenze su chimica, fertilizzanti, motori e persino zafferano facebook Guerra in Medio Oriente: anche i cavi Internet nello Stretto di Hormuz sono a rischio x.com