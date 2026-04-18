Nelle acque dello Stretto, l’Italia ha predisposto un piano che coinvolge due navi cacciamine e una fregata, volto a garantire la sicurezza della zona. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su una piattaforma social un messaggio in cui invita la NATO a mantenere distanza da Hormuz, manifestando preoccupazioni che alcuni interpretano come tentativi di influenzare le operazioni militari italiane.

Neanche il tempo di issare la vela maestra che Donald Trump cerca di affondare la nave. «La Nato stia alla larga da Hormuz!» scrive nel suo ennesimo raptus su Truth il presidente americano quando i leader europei sono ancora rinchiusi sotto le volte damascate dell'Eliseo. È lui l'elefante nella stanza del vertice francese ed è una stanza di cristallo. Perché i quattro grandi d'Europa, mentre si offrono agli obiettivi delle telecamere insieme - Giorgia Meloni, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz - e annunciano una missione navale per liberare lo stretto minato dagli iraniani non sanno ancora con certezza chi sarà il primo che proverà ad affondarla.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Le due navi cacciamine e una fregata, il piano italiano per lo Stretto. I timori di un sabotaggio di Trump

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