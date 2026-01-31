Omicidio Tarna Vescovo interrogato per oltre 4 ore Ho tenuto la pistola ma non ho sparato

Andrea Vescovo, il 38enne di Spinea coinvolto nell’omicidio di Tarna, ha passato oltre quattro ore davanti al giudice. L’uomo ha ripetuto più volte di aver tenuto la pistola solo per far salire l’amico Riccardo Salvagno in macchina e di non aver mai sparato. La sua versione è stata ascoltata attentamente, mentre la procura tenta di ricostruire gli ultimi momenti di quella giornata del 30 dicembre.

«Ho tenuto la pistola solo per farlo salire in macchina, ma non gli ho sparato». Ieri per 4 ore e mezza il 38enne di Spinea, Andrea Vescovo, ha ripercorso davanti al giudice tutta la giornata del 30 dicembre, fin dalla mattina presto quando si era trovato con l'amico vigile Riccardo Salvagno, per poi arrivare a tarda sera e alle prime ore del 31 dicembre, che sono state le ultime per il barman moldavo 25enne, Sergiu Tarna. Il ragazzo, sequestrato e portato in mezzo ai campi a Malcontenta di Mira è stato ucciso con un colpo di pistola sparato alla testa. «Ha risposto esaustivamente - ha detto l'avvocato di Vescovo, Fabio Crea - le dichiarazioni rilasciate sono coerenti con la ricostruzione dei fatti».🔗 Leggi su Veneziatoday.it

