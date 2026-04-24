Un anno fa, una giovane di 22 anni ha perso la vita in circostanze legate a un video pubblicato su TikTok. I familiari ricordano con dolore e rabbia il modo in cui la loro vita è stata sconvolta, passando dal dolore al desiderio di giustizia. Il racconto di chi conosceva la vittima descrive un cambiamento radicale, un vuoto incolmabile che ha lasciato una ferita ancora aperta.

La vita che cambia "da bianco a nero". Quel vuoto che scava dentro perché "ti manca l’obiettivo". Caterina e Daniele parlano di Giulia Santoni: aveva 22 anni il 4 agosto di un anno fa. E’ morta con Gianni Trappolini e Franco Lovari, sull’ambulanza centrata dal tir in Autosole. Parlano della figlia dalla gradinata davanti al Tribunale, la stessa dove per lunghi mesi hanno protestato gli operai della Fimer nel momento più buio dell’azienda. Una "tribuna" che di volta in volta, cambia voce ma avanza la stessa richiesta: giustizia. Giustizia per Giulia e Gianni, volontari della Misericordia e per Franco, 75 anni che su quell’ambulanza rientrava in ospedale dopo un esame al San Donato di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non si può morire per un TikTok". Lo strazio e il racconto dei familiari. Dal pianto alla richiesta di giustizia

Notizie correlate

Strage in A1, i familiari delle vittime: "Non si può morire per un TikTok, è inconcepibile"Parla Laura Mucciarini, moglie di Gianni Trappolini, una delle tre vittime dell'incidente in A1 avvenuto il 4 agosto 2025.

Leggi anche: Lo strazio dei familiari: "Lo hanno massacrato. Sono degli animali"

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Strage in A1, i familiari delle vittime: Non si può morire per un TikTok, è inconcepibile; Faccio autocritica, ma non sono schiava dei social. Ho intervistato Minerva Salute - Vale Tutto; Non si può morire per un TikTok. Lo strazio e il racconto dei familiari. Dal pianto alla richiesta di giustizia; Salvini al summit dei patrioti a Milano ricorda Bongiorni: Scusaci Giacomo, non si può morire così.

Strage in A1, i familiari delle vittime: Non si può morire per un TikTok, è inconcepibileParla Laura Mucciarini, moglie di Gianni Trappolini, una delle tre vittime dell'incidente in A1 avvenuto il 4 agosto 2025. Accanto la figlia Elena ... lanazione.it

Non si può morire per un TikTok. Lo strazio e il racconto dei familiari. Dal pianto alla richiesta di giustiziaGiulia voleva diventare infermiera si sfogano i genitori. Per noi è finito tutto, lottiamo per gli altri Gianni era la nostra roccia dice la moglie. Franco ucciso dall’atto scellerato di chi no ... lanazione.it

Ragazzine e bambine di 5 anni, ma anche più piccole. Sui social, da Instagram a TikTok, sono migliaia i video di minori che mostrano al pubblico digitale la loro routine di skincare o i prodotti acquistati con la madre o le amiche - facebook.com facebook

Comunque vi giuro, da quando hanno messo TikTok Shop ogni volta che ci entro mi pare di stare su televideo… x.com