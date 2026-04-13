Nella quiete della notte, lo smartphone di un uomo suona improvvisamente. Dall’altro lato, una madre si trova a parlare con voce rotta dalla paura, annunciando che suo figlio è stato ucciso a causa di violenze fisiche. I familiari descrivono l’evento come un vero e proprio massacro, definendo gli aggressori come “animali”. La notizia ha generato sgomento e dolore tra coloro che conoscevano la vittima.

Lo smartphone di Matteo Bruzzi squilla nel cuore della notte. Dall’altro capo del telefono parla la madre in preda al panico: "Giacomo, lo hanno ammazzato di botte. È stato un gruppo di ragazzi". È il racconto di una notte di terrore consegnato da Bruzzi all’indomani dell’ omicidio del parente, il massese Giacomo Bongiorni. "Tutto è partito per il discorso delle bottiglie lanciate contro una vetrina. Lui era tranquillo, con suo figlio e la compagna – spiega il parente della vittima –. Neanche avesse cercato la sfida ma per aver detto ‘non lanciate le bottiglie’ è stato preso d’assalto da questi animali". In città è il giorno del lutto, del dolore e della rabbia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo strazio dei familiari: "Lo hanno massacrato. Sono degli animali"

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