Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato il divieto di avvicinarsi all’ex moglie, che era in vigore da dieci giorni. La misura era stata emessa a causa di precedenti minacce e lesioni aggravate. I militari hanno intercettato l’uomo mentre si trovava nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie e lo hanno tratto in arresto.

Ha violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie in vigore da dieci giorni per minacce e lesioni aggravate e per questo è stato arrestato. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 42enne marocchino, ritenuto presunto responsabile della violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la sua ex moglie, che era stata disposta a seguito di pregresse minacce e lesioni aggravate. Un copione che si è ripetuto tristemente in altri casi negli ultimi mesi. Resta infatti alto l’allarme per le minacce e le violenze compiute contro le donne da ex fidanzati ed ex mariti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato dai carabinieri. Aveva violato il divieto di avvicinarsi all’ex moglie

