Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex moglie arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. L’intervento è stato possibile grazie al braccialetto elettronico, che ha segnalato la presenza dell’uomo vicino alla donna. Il sistema di sicurezza ha attivato l’allarme, portando all’arresto immediato. La situazione si è verificata in un quartiere residenziale della città.

È successo a Perugia. L'allarme è scattato dal braccialetto elettronico indossato dall'uomo Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex moglie, scatta l'allarme dal braccialetto elettronico. È successo a Perugia dove la polizia ha arrestato in flagranza un uomo di 62 anni per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'intervento dei poliziotti è scattato a seguito dell’attivazione del sistema di allarme del braccialetto elettronico applicato all'uomo per la salvaguardare l'ex moglie. Sul posto è giunta una volante che ha rintracciato l'uomo. Gli accertamenti hanno confermato che il... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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