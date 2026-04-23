Una donna italiana è stata vittima di una punizione perché non ha pregato Allah, in un episodio che ha suscitato shock e condanna. L’atto violento, privo di ogni giustificazione, mette in luce come alcune forme di estremismo religioso possano portare a comportamenti pericolosi e inaccettabili nel nostro Paese. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate alle interpretazioni più radicali di alcune fedi religiose.

Una violenza immonda. Priva di una qualsiasi giustificazione. Che dimostra quanto l'Islam estremo possa rappresentare una deriva pericolosa (e inaccettabile) per il nostro Paese. A Trieste un uomo afghano è stato arrestato per aver maltrattato e costretto a continue violenze una donna italiana. Ma non basta: lo straniero aveva imposto la legge islamica a lei e ai suoi figli. Senza dimenticare uno stupro collettivo come punizione perché, secondo il malvivente, la quarantenne avrebbe desiderato sessualmente altri uomini. Quando nel 2023, come riporta il quotidiano Il Piccolo, la donna ha avuto un aborto spontaneo, lui è arrivato a sostenere che sarebbe stata la punizione di Allah.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Donna italiana punita perché non prega Allah

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