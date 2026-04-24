Su Instagram e TikTok, i contenuti spesso mostrano uno stile di vita ricco di viaggi, prodotti di bellezza costosi e guardaroba pieni di capi di lusso. Questa rappresentazione, però, crea una distanza tra ciò che si vede online e la realtà quotidiana di molte persone. La differenza tra il mondo virtuale e quello reale diventa sempre più sottile, portando a una percezione distorta di ciò che è normale o raggiungibile.

Scorri Instagram o TikTok e il confine tra social e realtà sembra sparire: la vita proposta è fatta di voli intercontinentali, skincare da 200 euro e armadi pieni di lusso. Spoiler: non è così. C’è chi può permetterselo, e chi resta a guardare. Ma dobbiamo normalizzare che il lusso è fuori dall’ordinario, e che non abbiamo bisogno di copiare nessun modo di vivere, perché la nostra vita è speciale a modo suo. Il lusso sui social: perché non è la realtà. Due settimane a Zanzibar, le borse di Chanel e i tacchi di Jimmy Choo piacerebbero un po’ a tutte. Così come la crema viso virale da centinaia di euro o il lucidalabbra must have. Sui social, in particolare Instagram e TikTok, è diventato normalità vedere il lusso più sfrenato come se appartenesse a tutte.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Non “normalizziamo” tutto ciò che vediamo: social vs reality

The Average Is a Lie: Gen X Retirement Reality Check

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