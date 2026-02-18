Gli utenti che estraggono brevi frammenti di podcast, film e video lunghi sono spesso i creatori di contenuti noti come “clipper”. Questa attività, che consiste nel tagliare e condividere parti specifiche di un video, sta diventando una vera professione. Molti di loro lavorano a tempo pieno, portando avanti questa attività da casa. La diffusione di queste clip sui social media accelera la viralità di alcuni estratti e cambia il modo in cui il pubblico consuma contenuti video. Sempre più persone scelgono di dedicarsi a questa pratica per lavoro.

Gli spezzoni di podcast, film e video lunghi che girano online sono quasi sempre opera di chi fa “clipping”, un'attività che sta diventando un lavoro Da qualche anno è molto difficile passare più di qualche minuto a scrollare su TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts senza imbattersi in una clip, ovvero un breve segmento che è stato evidentemente estratto da un contenuto più lungo: dirette streaming, videopodcast, interviste, serate di standup comedy, serie tv, addirittura film. Prima di essere ripreso da grandi testate e telegiornali internazionali, per esempio, il video di Barack Obama che dice di credere agli alieni era circolato moltissimo come clip. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quelli che tagliuzzano i video che poi vediamo sui social

Leggi anche: Le storie di animali che vediamo sui social spesso non sono vere: tranne quella del procione ubriaco

“C’è gente che studia e gente che sui social con uno stupido video prende 10k. È ovvio che nessuno voglia più fare un cazzo”: quando Elettra Lamborghini, all’Ariston con Voilà, lanciò una stoccata agli influencerElettra Lamborghini ha commentato che alcuni influencer guadagnano 10.