Nella mattinata di oggi, il club ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardante le dimissioni dell’allenatore. Poco dopo, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni, affermando di non aver compiuto alcuna azione che giustificasse le dimissioni. La situazione si è susseguita in modo rapido, con numerosi aggiornamenti provenienti dall’ambiente sportivo e dai media. La questione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, creando un clima di incertezza.

Una giornata molto turbolenta in casa Roma: dopo il comunicato stampa con cui in mattinata il club giallorosso ha messo nero su bianco l’addio di Claudio Ranieri, è arrivata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara Bologna-Roma ma, inevitabilmente, si sono anche toccati soprattutto temi con le risposte del tecnico ai giornalisti presenti a Trigoria, primo su tutti proprio il rapporto con l’ormai ex senior advisor. “Non ho fatto nulla”. Come ormai si sapeva da giorni, nella querelle Ranieri-Gasperini la proprietà ha scelto l’allenatore. “Il comunicato evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata da parte della società fin dal primo giorno che ci siamo conosciuti e incontrati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non ho fatto nulla". Cosa ha detto Gasperini dopo l’addio di Ranieri

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