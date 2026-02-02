Io non sono una ciliegia la frase di Anna Tatangelo che dopo 20 anni è diventata virale | ecco cosa significa

Dopo vent’anni, la frase di Anna Tatangelo “Io non sono una ciliegia” è diventata virale su TikTok. La cantante ha detto queste parole in un’intervista, ma ora molti si chiedono cosa voglia davvero dire. La frase sta facendo il giro del web, suscitando curiosità e commenti tra gli utenti. Nessuno si aspettava che quelle poche parole potessero catturare così tanta attenzione.

A volte bastano poche parole per accendere la curiosità di milioni di persone. È quello che sta succedendo su TikTok con una frase apparentemente bizzarra: “ Io non sono una ciliegia “. Il verso, estratto dalla canzone Essere una donna di Anna Tatangelo, è tornato prepotentemente virale all’inizio del 2026, a distanza di ben vent’anni dalla sua uscita originale. Ma cosa significa davvero questa espressione che ha conquistato i di utenti vecchi e nuovi. La canzone Essere una donna è stata presentata al Festival di Sanremo 2006, classificandosi prima nella categoria Donne e terza nella classifica generale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

