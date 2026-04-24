Non escludo nulla | Meloni sfida l’Europa pronta allo strappo sui conti

Al vertice informale di Cipro, il primo ministro italiano ha dichiarato di non escludere alcuna opzione, sfidando apertamente l’Europa e annunciando una posizione più ferma sui conti pubblici. La leader ha indicato che l’Italia potrebbe prendere decisioni diverse rispetto alle richieste comunitarie, senza specificare quali. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli altri partecipanti al vertice.

Giorgia Meloni alza il livello dello scontro con l’ Europa e, dal vertice informale di Cipro, mette sul tavolo una linea più dura sui conti pubblici. La presidente del Consiglio non solo chiede maggiore flessibilità, ma lascia intendere che l’Italia è pronta a muoversi anche senza il via libera di Bruxelles. Il mancato rientro anticipato dalla procedura d’infrazione diventa così il punto di rottura di un rapporto già teso, mentre la crisi energetica continua a imporre nuove spese. In questo quadro, il governo italiano segnala che i vincoli europei rischiano di diventare incompatibili con le esigenze reali del Paese. Il messaggio politico è chiaro: le risposte della Ue non bastano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non escludo nulla”: Meloni sfida l’Europa, pronta allo strappo sui conti Notizie correlate Leggi anche: Energia e conti, Meloni all’Ue: «Più coraggio. Non escludo lo scostamento» Energia e conti pubblici: la sfida di Meloni per l’Europa?? Cosa sapere Meloni chiede all'Europa flessibilità fiscale per gestire l'emergenza energetica durante il vertice UE. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Energia e conti, Meloni incalza l'Europa: Sia più coraggiosa; Meloni: Finirò di pagare il superbonus alle elezioni. Non escludo lo scostamento di bilancio; Meloni sfida l'Ue: 'Serve coraggio, non escludo lo scostamento'; Meloni: Non escludo lo scostamento di bilancio. Ma i conti dell'Italia sono in ordine. Non escludo nulla: Meloni sfida l’Europa, pronta allo strappo sui contiGiorgia Meloni alza il livello dello scontro con l’Europa e, dal vertice informale di Cipro, mette sul tavolo una linea più dura sui conti pubblici. La ... thesocialpost.it Meloni: Su crisi energetica l'Ue sia molto più coraggiosa. Scostamento di bilancio? Non escludo nullaPer il caro energia noi dobbiamo trovare delle risposte, siamo venuti a cercarle qui. Penso che l'Europa debba essere molto più coraggiosa. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriva ... adnkronos.com Hormuz, Meloni contro la Ue, il "vi accuso" di Barbara D'Urso, "Guardiola l'italiano": le prime pagine di oggi. - facebook.com facebook Hormuz, Meloni contro la Ue, il "vi accuso" di Barbara D'Urso, "Guardiola l'italiano": le prime pagine di oggi. x.com