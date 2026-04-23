La premier italiana è arrivata a Cipro per partecipare a una cena di lavoro con i rappresentanti dei Ventisette, convocata sotto la presidenza cipriota del Consiglio europeo. Al centro del suo intervento ci sono state le questioni energetiche e i conti pubblici, con un appello rivolto ai colleghi europei affinché mostrino maggiore coraggio nella gestione delle sfide energetiche, lasciando aperta la possibilità di richiedere uno scostamento di bilancio se necessario.

«Serve più coraggio sull’energia: l’inflazione non era una priorità europea?». Giorgia Meloni è atterrata a Cipro per la cena di lavoro dei Ventisette riuniti dalla presidenza cipriota nel Consiglio europeo informale con un menù di proposte preciso: guerre e shock energetico da combattere con misure più drastiche come l’alt temporaneo all’Ets sul termoelettrico; conti pubblici da preservare anche con la flessibilità sulle regole del Patto di stabilità; timori di nuove crisi migratorie da scongiurare, soprattutto se la destabilizzazione del Medio Oriente proseguirà. Al punto stampa all’ingresso del summit pomeridiano ad Agia Napa, Meloni è stata esplicita: sulla crisi energetica «penso che l’Europa deve essere più coraggiosa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Energia e conti, Meloni all’Ue: «Più coraggio. Non escludo lo scostamento»

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Anche i fertilizzanti pagano il prezzo dell'instabilità globale. Non solo il gasolio e l’energia: anche l’urea, il principale fertilizzante azotato, rischia di mettere in ginocchio l’agricoltura e i prezzi per i consumatori. x.com