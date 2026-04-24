L’Italia non parteciperà ai Mondiali di calcio, mentre l’Iran si qualifica come rappresentante dell’Asia. Le decisioni sono state confermate dalle autorità competenti e non sono legate a questioni di vergogna, ma alla posizione geografica delle squadre. Il ministro Giorgetti aveva espresso preoccupazione riguardo all’esclusione, mentre altri esponenti avevano commentato con toni più forti. La situazione si è ormai consolidata senza variazioni o controversie recenti.

L’Italia ai Mondiali non ci andrà. Può stare tranquillo il ministro Giorgetti che si era indignato per l’eventualità, così come avevano usato parole grosse il ministro per lo Sport Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio. Nel paese che ha istituzionalizzato i condoni, ora ci saremmo dovuti indignare per un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali nel calcio in cui l’Iran si tirasse indietro per ovvi motivi. Anche le frasi di Rubio, nella conferenza stampa con Trump, non andavano lette come una chiusura, nel senso che esiste il problema Iran negli Stati Uniti. Quelle dichiarazioni “se gli atleti sono atleti, non c’è alcun problema”, così come “se i giornalisti sono giornalisti”, significa che l’ingresso di ogni iraniano sarà vivisezionato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non è questione di vergogna, ma il posto dell’Iran ai Mondiali spetta all’Asia

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