La proposta di far entrare l’Italia ai Mondiali in sostituzione dell’Iran, avanzata dagli Stati Uniti, è stata respinta sia dalla Fifa che dal governo italiano. Il ministro dello sport ha definito la possibilità di partecipare in questa modalità una “vergogna”. La scelta di escludere l’Iran ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte, mentre l’Italia, eliminata nelle qualificazioni, si trova a dover attendere eventuali ripescaggi.

Andare ai Mondiali da ripescati è peggio che stare a casa perché eliminati. Lo pensano, giustamente, i vertici sportivi italiani di fronte alla proposta dell’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le Partnership globali, Paolo Zampolli, che secondo il ‘Financial Times’ ha proposto lo scambio al presidente della Federcalcio internazionale, Gianni Infantino, e a Donald Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo. Secondo fonti vicine alla vicenda, Zampolli ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dall’Italia giustificano l’assegnazione del posto dell’Iran. Secondo quanto riferito da alcune fonti al quotidiano britannico, il piano mira a ricucire i rapporti tra Trump e la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei giorni scorsi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Italia ai Mondiali al posto dell’Iran: Fifa e governo dicono no alla proposta Usa. Abodi: “Sarebbe una vergogna”

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