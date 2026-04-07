L’Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali grazie al ranking mondiale, che la vede al 12° posto e prima tra le nazionali escluse. La decisione finale dipende dalle valutazioni della FIFA, che sembra favorire una squadra asiatica per sostituire l’Iran, escluso dalla competizione. La questione si sviluppa in un quadro di valutazioni sportive e regolamentari, senza ancora una comunicazione ufficiale definitiva.

Il ranking mondiale potrebbe rappresentare un elemento a favore dell’Italia, attualmente 12ª e prima tra le escluse. Ma la strada resta in salita. La logica sportiva, infatti, suggerisce che il posto lasciato vacante verrebbe assegnato a una selezione asiatica. In pole l'UAE Potrebbe riaprirs. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran”, azzurri 1ª nazionale esclusa per ranking, ma Fifa spinge per squadra asiatica

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Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran: quali speranze reali ci sono?Il presidente federale Gravina starebbe inviando un dossier alla FIFA per chiedere la partecipazione dell’Italia in luogo dell’Iran.

Temi più discussi: Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone; Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Italia ripescata ai Mondiali 2026? Quante sono le probabilità (reali) se l’Iran si ritira; Italia ripescata ai Mondiali? Quando decide la Fifa e quali squadre affronterebbe.

Italia ripescata ai Mondiali, riecco il tormentone: la situazione dell’Iran e il regolamento FifaDopo ogni esclusione, la stessa storia si ripete. L’ Italia resta fuori dai Mondiali e, puntuale, riemerge il dibattito sul possibile ripescaggio. Era accaduto già prima di Qatar 2022, sta succedendo ... ilfattoquotidiano.it

Ecco perché vinceremo sicuramente, indagine FIFA shock: Italia ripescata ai MondialiVAR nel caos e decisione arbitrale contestata: esplode il caso Bosnia-Italia tra polemiche e scenari clamorosi sull’eventuale Italia ripescata ai Mondiali 2026. Ecco cosa potrebbe succedere ora. notizie.it

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