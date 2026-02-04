Arezzo ha ospitato oggi un evento dedicato alla sicurezza digitale nelle scuole. Studenti e insegnanti si sono confrontati su privacy, cyberbullismo e uso consapevole di internet. I dati recenti parlano chiaro: oltre il 68% dei giovani tra 11 e 19 anni ha subito episodi offensivi online o offline negli ultimi 12 mesi. La giornata ha visto interventi e attività pratiche per sensibilizzare su questi temi, con l’obiettivo di proteggere i ragazzi e promuovere un uso più responsabile delle tecnologie.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Secondo i dati ISTAT e Ministero dell’Istruzione più recenti (2023) il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dichiara di aver subìto, nei 12 mesi precedenti, un qualche episodio offensivo, aggressivo, diffamatorio o di esclusione sia online (cyberbullismo) che offline (bullismo). Considerando che oltre il 90% dichiara di trascorrere almeno un paio di ore al giorno su internet, è evidente quanto oggi i ragazzi siano esposti al cyberbullismo e quanto siano necessarie azioni educative sulla cittadinanza digitale responsabile. È quanto si propone di fare il progetto "Connessi e Consapevoli – cyberbullismoSTOP!" realizzato da Estra e Federprivacy con Konecta Italia per promuovere nelle scuole il tema della privacy, della sicurezza informatica e dell’uso consapevole delle tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Connessi e consapevoli – cyberbullismoSTOP!": studenti e insegnanti a scuola di privacy, sicurezza informatica e uso consapevole delle tecnologie digitali

L'evento approfondisce le sfide e le opportunità della videosorveglianza urbana, analizzando aspetti tecnologici, normativi e di privacy.

