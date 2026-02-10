Telefono Azzurro ha riunito oggi studenti, genitori e esperti all’Università Bocconi di Milano per parlare dell’uso dei chatbot tra i giovani. Durante l’evento, sono stati presentati i dati più recenti: il 35% degli adolescenti ha già usato ChatGPT. Tuttavia, si evidenziano rischi legati alla salute mentale e alla perdita di capacità di pensiero critico. La giornata intitolata

Telefono Azzurro ha organizzato presso l'Università Bocconi di Milano la giornata "Crescere con l'Intelligenza Artificiale: scelte consapevoli in un mondo connesso" in occasione del Safer Internet Day 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Safer Internet Day, focus su Intelligenza Artificiale; Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismo; Safer Internet Day, per i giovani l’intelligenza artificiale è quotidiana; Intelligenza Artificiale e adolescenti: Telefono Azzurro presenta i dati sull'uso dei chatbot tra i giovani. Il 35% usa ChatGPT, ma emergono rischi per salute mentale e pensiero critico.

Adolescenti e Intelligenza Artificiale: Comprendere una Relazione ComplessaScopri l'impatto crescente dei chatbot IA sulla salute mentale e sulle relazioni sociali dei giovani. Analizza come l'interazione digitale stia modellando il benessere psicologico e le dinamiche inter ... tuobenessere.it

Adolescenti e intelligenza artificiale: il 41% la usa per chiedere aiuto psicologicoSempre più giovani si affidano completamente all'intelligenza artificiale. Il 41,8% di loro l'ha usata durante momenti estremi di tristezza e di ansia. I dati. catania.liveuniversity.it

Sarà collegato al polo greco di intelligenza artificiale e sfrutterà la potenza di calcolo del sistema nazionale greco DAIDALOS. facebook

Sarà collegato al polo greco di intelligenza artificiale e sfrutterà la potenza di calcolo del sistema nazionale greco DAIDALOS. x.com