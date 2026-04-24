Noleggia un' auto e se la tiene | preso dopo mesi e a 500 km di distanza

Un uomo aveva noleggiato un'auto a lungo termine presso un'agenzia del Lazio, stipulando un contratto che prevedeva il mantenimento del veicolo per diversi mesi. Dopo quasi un anno, l'uomo non aveva mai riconsegnato il veicolo e si trovava a circa 500 chilometri di distanza dalla sede dell'agenzia. La vicenda è stata scoperta dopo un lungo periodo di tempo, quando il veicolo è stato rinvenuto ancora in uso.

Aveva preso un'auto a noleggio, stipulando un contratto a lungo termine con un'agenzia del Lazio: passato quasi un anno, non l'aveva mai restituita. È stato fermato a Brescia dagli agenti della Polizia Provinciale, impegnati in un servizio di controllo lungo la Tangenziale Sud: a bordo del.🔗 Leggi su Bresciatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Dopo averle preso 500 euro dal comodino, torna a dar fuoco alla porta di casa: 18enne denunciatoIl tutto avrebbe avuto inizio con una prestazione sessuale, per poi concludersi, il 25 gennaio 2026, con la denuncia in stato di libertà alla procura... Frontale in via Flaminia, ragazza noleggia un suv e poco dopo tenta un'inversione a U: due i feritiANCONA - Frontale tra due suv lungo via Flaminia, all’altezza della frana Barducci. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Noleggio auto con Locauto: sconto del 10% con la nuova promo flash di aprile 2026; Auto noleggio lungo termine senza anticipo: le offerte di aprile 2026; Noleggio superstar, un’auto su tre è già pay-per-use; Con Locauto il noleggio di auto e furgoni è in sconto del 20%. La sicurezza attiva nel noleggio a breve termine: come i sistemi ADAS cambiano l'esperienza di guidaQuando si noleggia un'auto, il pensiero va quasi sempre al prezzo, alla categoria del veicolo, alla disponibilità nella sede più comoda. Raramente ci si chiede cosa ci sia sotto al cofano in termini d ... italiaoggi.it Noleggia l’auto e scappa, ma viene rintracciatoUn’auto presa a noleggio e mai restituita, è stata ritrovata in 24 ore dai carabinieri. Nei primi giorni di dicembre, una vettura nuova viene noleggiata nell’autofficina Hyundai Autoclub Marche ... ilrestodelcarlino.it ACQUISTA OPPURE NOLEGGIA IL BREVETTO JOHNNY TAKE UE’ anche su VEICOLO ELETTRICO A TRE RUOTE, personalizzalo con il tuo brand! Siamo sbarcati negli Hotel & Resort di Lusso con il PIZZA CORNER! Scegli noi…scegli il nostro prodotto - facebook.com facebook