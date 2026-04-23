Frontale in via Flaminia ragazza noleggia un suv e poco dopo tenta un' inversione a U | due i feriti

Due suv si sono scontrati frontalmente lungo via Flaminia, vicino alla frana Barducci. Una delle ragazze coinvolte aveva noleggiato un suv poco prima e avrebbe tentato un'inversione a U. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, e entrambe le giovani sono state portate in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.