Dopo averle preso 500 euro dal comodino torna a dar fuoco alla porta di casa | 18enne denunciato

Un diciottenne di origine extracomunitaria è stato denunciato dai carabinieri di San Bonifacio in seguito a una serie di episodi avvenuti tra gennaio e febbraio 2026. Secondo quanto ricostruito, l’individuo avrebbe sottratto 500 euro dal comodino di una persona e successivamente avrebbe incendiato la porta di una abitazione. La denuncia è stata presentata alla procura di Verona, senza ulteriori dettagli su altre eventuali accuse.

Il tutto avrebbe avuto inizio con una prestazione sessuale, per poi concludersi, il 25 gennaio 2026, con la denuncia in stato di libertà alla procura di Verona di un 18enne di origine extracomunitaria, da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Bonifacio, con.🔗 Leggi su Veronasera.it Shary, cucciola di pitbull rapita, torna a casa dopo quattro mesi: avevano chiesto 500 euro di riscattoShary, cucciolo pitbull di pochi mesi, è tornata a casa dopo il furto di novembre. Cercò di dar fuoco alla moglie in un parcheggio: 46enne condannato a 3 anni e 8 mesiSi è concluso con una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione il processo con rito abbreviato nei confronti di Petru Nicolae Ursescu, il 46enne...