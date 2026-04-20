L’universo di Elden Ring sta per arrivare sul grande schermo con un adattamento live action. La produzione è stata annunciata da A24 e Bandai Namco, che collaborano per portare il videogioco in sala in una versione di grande formato IMAX. L’uscita è prevista come un kolossal di dimensioni notevoli, destinato a coinvolgere un pubblico di appassionati e non solo.

L'universo di Elden Ring si prepara a colonizzare le sale cinematografiche con un adattamento live action di portata monumentale, frutto della collaborazione tra A24 e Bandai Namco. Il progetto, che vede la regia di Alex Garland, punta a trasporre l'epica mitologia creata da Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin attraverso un'estetica visiva concepita per il formato IMAX, con una data di uscita fissata per il 3 marzo 2028. La produzione del kolossal, che ha un budget superiore ai 100 milioni d .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elden Ring al cinema: A24 sfida il box office con un kolossal IMAX

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