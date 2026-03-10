Loewe ha inaugurato un nuovo flagship a Parigi, situato in uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Il negozio si trova all’interno della Casa più cool della moda nel 2026, attirando l’attenzione di fashion insider, stylist e clienti del lusso. L’apertura rappresenta un nuovo punto di riferimento per il marchio nel cuore della capitale francese.

Parigi ha appena guadagnato un nuovo indirizzo che farà impazzire fashion insider, stylist e luxury shoppers. Loewe ha inaugurato il suo nuovo flagship in Rue Saint-Honoré, una delle strade più iconiche dello shopping parigino, e non è il classico negozio di lusso. È più simile a entrare nella casa di un collezionista super stylish, dove arte, design e moda convivono nello stesso spazio. Il debutto arriva proprio mentre la maison sta vivendo uno dei momenti più interessanti della sua storia recente. La prima collezione firmata dai nuovi direttori creativi Jack McCollough e Lazaro Hernandez è arrivata in negozio da pochi giorni e ha già iniziato a generare una curiosità enorme.

© Metropolitanmagazine.it - Loewe apre il nuovo flagship a Parigi: dentro la Casa più cool della moda nel 2026

