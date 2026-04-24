La Commissione europea ha confermato di non voler riprendere le forniture di gas provenienti dalla Russia, respingendo le richieste di alcuni paesi membri. Nel frattempo, sono stati destinati altri 90 miliardi di euro per sostenere il governo ucraino, mentre il commissario europeo all’energia ha ribadito la posizione ufficiale dell’Unione in merito alle fonti di approvvigionamento energetico.

Da un lato il commissario Ue energia Jorgensen che chiude la porta agli appelli del vicepremier Salvini per tornare a comprare il gas dalla Russia. “La decisione della Commissione è molto, molto chiara. Non importeremo più neanche una sola molecola di energia russa in futuro”. Con tanto di pietra tombale sancita dalle dichiarazioni russe contro la premier Meloni che, va da sé, non mettono certo un vicepremier nella posizione di reiterare l’appello pro gas russo. Dall’altro Accelerate Eu, piano presentato dalla Commissione Europea per far fronte all’aumento dei costi energetici. “Penso che l’ Europa debba essere molto più coraggiosa. Chiaramente apprezzo la proposta che ha fatto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sul tema dell’energia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - No Ue a gas da Russia. Altri 90 miliardi per Zelensky

Ukraine Eliminates Top Russian General in Moscow

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