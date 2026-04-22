Ucraina ok da Coreper a sblocco prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni alla Russia

Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha dato il via libera all’erogazione di un prestito da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Contestualmente, è stato approvato il ventesimo pacchetto di sanzioni rivolto alla Russia. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente senza ulteriori dettagli sul loro contenuto o sulle modalità di attuazione. La partecipazione di varie rappresentanze europee ha portato a questa approvazione.

(Adnkronos) – Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato sia l'erogazione del prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina, sia il ventesimo pacchetto di sanzioni sulla Russia. Lo rende noto una portavoce della presidenza di turno cipriota del Consiglio dell'Ue, spiegando che entrambi i dossier ora passeranno attraverso una procedura scritta, che dovrebbe. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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