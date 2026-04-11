Artemis II NASA missione finita | gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l'ammaraggio nel Pacifico

La missione Artemis II della NASA si è conclusa con l'ammaraggio dell'astronave Orion nel Pacifico. Gli astronauti sono usciti dalla capsula e sono stati recuperati. Sono state mostrate le immagini del ritorno sulla Terra e delle operazioni di sbarco. La capsula è stata recuperata dopo il rientro dall'orbita lunare.

La missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico. Qui vi lasciamo le immagini del rientro e delle operazioni di sbarco. Gli astronauti sono usciti dalla capsula Orion alla fine di un viaggio durato oltre 10 giorni: per la prima volta dopo 50 anni un equipaggio è volato attorno alla Luna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ora inizia l’uscita degli astronauti dalla capsula OrionLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion è ammarata nel Pacifico. Artemis II, l’equipaggio di Orion in viaggio verso la Terra: la traiettoria corretta dalla Nasa e l’ammaraggio nel PacificoLa navetta Orion è ormai in viaggio verso la Terra e la missione Artemis II entra nella sua fase più delicata, quella del rientro atmosferico e... Temi più discussi: Artemis II, verso la Luna con Leonardo; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II: il lancio della storica missione verso la Luna nelle immagini di National Geographic; Artemis II, raggiunto record di massima distanza dalla Terra. Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico. Qui vi lasciamo le immagini del rientro e delle operazioni di sbarco. Gli astronauti sono usciti dalla ... fanpage.it Il ritorno di Artemis II sulla Terra, in direttaDopo un lungo viaggio e un giro intorno alla Luna, i quattro astronauti si preparano a un turbolento rientro nell'atmosfera e a un tuffo nell'oceano Pacifico ... ilpost.it La fine di Artemis II è un nuovo inizio x.com Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook