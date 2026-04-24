niscemi schifani consegna 25 case agli sfollati per la frana

A Niscemi, il presidente del Parlamento ha annunciato la consegna di 25 case in via Spagna a coloro che sono stati sfollati a causa della frana. La consegna ufficiale degli alloggi avverrà nei prossimi giorni attraverso una procedura speciale. La decisione si riferisce a un intervento volto a sistemare le persone colpite dal evento naturale.

? Cosa sapere Schifani consegna 25 case in via Spagna agli sfollati della frana di Niscemi.. La consegna ufficiale degli alloggi avverrà nei prossimi giorni tramite procedura speciale.. Schifani arriva a Niscemi questo venerdì 24 aprile 2026 per un sopralluogo imprevisto che segna la quarta volta che il presidente della Regione si reca in questo territorio dal disastroso evento franoso di fine gennaio. La visita istituzionale, avvenuta nel pomeriggio, ha portato il vertice regionale direttamente tra le strade del borgo per monitorare le risposte concrete date alle famiglie colpite dal dissodamento del terreno. Accompagnato da Duilio Alongi,...🔗 Leggi su Ameve.eu

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