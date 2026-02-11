Frana di Niscemi Schifani consegna al Comune i primi alloggi per gli sfollati | Non solo vicinanza

Questa mattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha portato i primi alloggi alle famiglie evacuate dopo la frana che ha colpito Niscemi. Le case sono state consegnate al Comune, che ora si occupa di sistemare le persone evacuate. Schifani ha detto che non si tratta solo di vicinanza, ma di azioni concrete per aiutare chi ha perso tutto. La situazione resta difficile, ma almeno ora le famiglie hanno un tetto sotto cui stare.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha consegnato oggi al Comune di Niscemi i primi alloggi destinati alle famiglie sfollate a seguito della frana che ha colpito il centro abitato in provincia di Caltanissetta. L'iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra Regione, Protezione Civile e Iacp, mira a fornire un supporto concreto alle persone colpite dall'emergenza, accelerando le procedure di assistenza e di rientro nelle proprie abitazioni. La consegna degli alloggi rappresenta un passo significativo nella gestione dell'emergenza, che ha visto il governo regionale mobilitarsi per fornire risposte immediate alla popolazione.

