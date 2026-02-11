Niscemi Sicilia | Frana e sfollati proteste per l’urgenza di aiuti economici durante la visita del Presidente Schifani

Durante la visita a Niscemi, il presidente della Regione Schifani ha trovato un gruppo di sfollati che chiedevano aiuti immediati. La frana ha messo in fuga diverse famiglie e ora chiedono risposte concrete, mentre la protesta si fa sempre più forte. Schifani ha ascoltato le richieste, ma la tensione resta alta.

Niscemi, Sicilia, 11 febbraio 2026 – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato al centro di una protesta spontanea durante una visita a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove si è recato per valutare la situazione relativa a una frana che ha causato sfollamenti. Un cittadino ha espresso apertamente la frustrazione e l’urgenza di ricevere aiuti economici per gli sfollati e per la loro ricollocazione. La visita del presidente Schifani a Niscemi, avvenuta nella mattinata di oggi, era finalizzata a un sopralluogo e a un incontro con il sindaco Massimiliano Conti e le autorità competenti, impegnate nel monitoraggio della situazione a seguito dell’evento franoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Niscemi Sicilia

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Niscemi si ritrova in ginocchio.

Una frana si è verificata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio a Niscemi, in Sicilia, costringendo oltre 500 persone a lasciare le proprie abitazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Sicilia

