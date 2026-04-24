Niente Ciriachino d' Oro a Stefano Foresi sale la delusione | Si è persa un' occasione per onorare una storia
A Ancona, la mancata assegnazione del Ciriachino d'Oro a Stefano Foresi ha suscitato grande delusione. L'ex politico, conosciuto per il suo impegno pluriennale nella città, non ha ricevuto il riconoscimento che molti consideravano doveroso. La decisione ha sollevato reazioni di disappunto tra coloro che vedevano nella premiazione un omaggio alla sua lunga carriera e alla dedizione verso la comunità locale.
ANCONA – Assume i toni della profonda delusione la mancata assegnazione del Ciriachino D’Oro a Stefano Foresi, indimenticato politico e amante della città di Ancona, a cui ha dedicato tutta la sua vita ricoprendo vari ruoli senza mai risparmiarsi.Susanna Dini, capogruppo del Pd, assieme a Stefano.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Meloni: «Un?occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate»«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la...
Caos al Comune di Avellino, la denuncia della Cgil: “Riorganizzazione mancata, si rischia una storica occasione persa”La Commissaria non renda vana l’occasione propizia di azzerare e ripartire con la macchina amministrativa del Comune di Avellino.