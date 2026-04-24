Niente Ciriachino d' Oro a Stefano Foresi sale la delusione | Si è persa un' occasione per onorare una storia

A Ancona, la mancata assegnazione del Ciriachino d'Oro a Stefano Foresi ha suscitato grande delusione. L'ex politico, conosciuto per il suo impegno pluriennale nella città, non ha ricevuto il riconoscimento che molti consideravano doveroso. La decisione ha sollevato reazioni di disappunto tra coloro che vedevano nella premiazione un omaggio alla sua lunga carriera e alla dedizione verso la comunità locale.