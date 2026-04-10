Caos al Comune di Avellino la denuncia della Cgil | Riorganizzazione mancata si rischia una storica occasione persa

Al Comune di Avellino si sono verificati recenti disagi legati a una riorganizzazione amministrativa che, secondo la Cgil, non è stata completata come previsto. La denuncia evidenzia che questa situazione potrebbe compromettere una possibile occasione di rinnovamento. La Commissaria incaricata è invitata a intervenire affinché l’operazione di rinnovamento non venga vanificata e si possa avviare un nuovo inizio per l’amministrazione comunale.

La Commissaria non renda vana l’occasione propizia di azzerare e ripartire con la macchina amministrativa del Comune di Avellino.È la Segretaria Generale della Funzione Pubblica Cgil di Avellino ad intervenire.Altro che riorganizzazione. Nonostante i proclami della Commissaria, l’ente appare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Meloni: Con No al referendum persa occasione storica, ma riforma della giustizia resta necessità – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Noi, come ho già detto, rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non... Leggi anche: Meloni in Parlamento, la diretta. “Con il no al referendum persa occasione storica” Temi più discussi: Avellino, è sempre caos candidati a sindaco: Ci vorrebbe un Enzo Venezia...; Passaro: Avellino nel caos politico tra indecisioni, occasioni mancate e il bisogno urgente di una vera alternativa; Benvenuti ad Avellino, dove la politica è uno sport di contatto; Prenotano per i certificati ma vogliono le carte di identità: sportelli presi d'assalto nel municipio V. Fp Cgil: Al Comune di Avellino è caos, altro che riorganizzazioneFp Cgil, si riporta la nota della Segretaria Generale Licia Morsa : Al Comune di Avellino è caos, altro che riorganizzazione! La Commissaria non renda vana l’occasione propizia di azzerare e ripartire ... irpinianews.it Avellino, caos in comune: Nargi senza i festiani e giunta al lumicinoTanto tuonò che piovve a Palazzo di Città e Nargi si ritrova senza i sette assessori festiani. Tre li revoca lei, gli altri quattro si dimettono subito dopo. Questa l'estrema sintesi di una giornata, ... ilmattino.it Possono inoltrare domanda i genitori di minori residenti nel Comune di Avellino di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni - facebook.com facebook