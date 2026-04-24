niente benedizione alle coppie gay

La Santa Sede ha ribadito la propria posizione contro la benedizione delle coppie omosessuali, mantenendo una posizione ferma su questo tema. In una dichiarazione ufficiale, si evidenzia che tali benedizioni non sono considerate lecite secondo la dottrina della Chiesa. La questione è stata al centro di discussioni recenti, con alcune comunità che hanno spinto per un cambiamento di approccio. La posizione papale rimane quindi quella di non autorizzare queste cerimonie.

Ribadisce la contrarietà della Santa Sede alla benedizione delle coppie omosessuali, parla dell'attualità - dalla «situazione caotica» nello stretto di Hormuz alle esecuzioni in Iran, da condannare perché «la vita va sempre protetta»; fino ai migranti che vanno «trattati con umanità e non peggio degli animali». E al racconto intimo e a tratti commosso di una foto che porta sempre con sé, di un bimbo musulmano incontrato in Libano, poi ucciso nella guerra. Papa Leone parla a tutto campo nella consueta conferenza stampa in aereo che dalla Guinea Equatoriale lo ha riportato a Roma, al termine del lungo viaggio di 11 giorni in Africa. per le coppie dello stesso sesso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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