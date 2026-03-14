Il Tribunale dei minori di Venezia ha inviato alla Corte costituzionale un caso riguardante due uomini uniti civilmente che desiderano adottare un bambino proveniente da un orfanotrofio all’estero. La richiesta riguarda il riconoscimento dell’adozione da parte di coppie dello stesso sesso. La decisione segna un passo importante in un contesto giudiziario che coinvolge questioni di diritto e diritti civili.

Se la questione di legittimità venisse accolta dalla Consulta, anche le coppie omosessuali unite civilmente potranno adottare bambini. A chiedere ai giudici della Corte di esprimersi sulla ipotizzata incostituzionalità della normativa italiana in tema di adozioni è il Tribunale dei minorenni di Venezia, che ha valutato positivamente il ricorso presentato da due quarantenni veneziani. «Mostrano un legame molto solido e intenso . una coppia matura, equilibrata, traspare fiducia e stima nell’altro . caratterialmente sono l’opposto ma questo non li divide, piuttosto li integra», si legge nel provvedimento del tribunale di cui dà notizia il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La legge dei giudici: sì adozioni alle coppie gay

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