Il papa ha dichiarato di non poter accettare la guerra e si è opposto alla benedizione delle coppie gay. Il cardinale Leone XIV ha invece sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della pace, evidenziando che la risposta ai conflitti non può essere la violenza o l’attacco. La posizione del papa e le considerazioni del cardinale sono state rese pubbliche attraverso dichiarazioni ufficiali.

Leone XIV ribadisce che occorre promuovere «una cultura della pace» perché la risposta non può essere «entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbiamo visto: tanti innocenti sono morti». Il Papa ha parlato con i giornalisti nel volo di rientro al termine del suo viaggio apostolico di 11 giorni in Africa. Il pontefice ha citato la lettera che ha ricevuto dalle famiglie iraniane che hanno visto morire i loro bambini il primo giorno dell’attacco. Non è una questione «se si cambia o non si cambia un regime», ha risposto in riferimento all’Iran, perché «è molto importante che gli innocenti siano protetti». «Come pastore - ha ribadito - non posso essere a favore della guerra».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il Papa: non posso accettare la guerra, contrario alla benedizione di coppie gay

They Imprisoned Her PeopleNow the Goddess Returns for Absolute Revenge!

Notizie correlate

Il Papa 'proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra'Il Papa ribadisce che occorre promuovere "una cultura della pace" perché la risposta non può essere "entrare con la violenza, con la guerra,...

La Consulta dovrà decidere se le coppie gay posso adottare bambini all’esteroIl tribunale per i minorenni di Venezia chiede alla Corte Costituzionale di decidere sull’adozione di bambini per le coppie gay.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Trump: Il Papa è un debole, pessimo in politica estera. La replica: Non ho paura di lui, continuerò a esprimermi contro la guerra. Poi il presidente Usa insiste: Non mi scuso; Trump: 'Non mi scuso con il Papa'. Leone XIV: 'Non ho paura di lui'; Trump attacca il Papa: 'Pessimo in politica estera'. Leone: 'Non mi fa paura'; Perché Trump non può permettersi lo scontro frontale con il Papa.

Il Papa 'proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra'(ANSA) - AEREO PAPALE, 23 APR - Il Papa ribadisce che occorre promuovere una cultura della pace perché la risposta non può essere entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbi ... corrieredellosport.it

Papa Leone: «Non posso essere a favore della guerra. Benedizione coppie gay? Ribadisco la mia contrarietà»«La questione dell’Iran - ha osservato - è evidentemente molto complessa. Le stesse trattative che stanno facendo, un giorno l’Iran dice sì e gli Stati Uniti dicono di no e viceversa, e non sappiamo ... ilmessaggero.it

"La questione dell’ #Iran", dice il #Papa, è "molto complessa. Le stesse trattative che stanno facendo, un giorno l’Iran dice sì e gli #StatiUniti dicono di no e viceversa, e non sappiamo dove si va. Si è creata questa situazione caotica, critica per l'economia mond x.com

#Tg2000 - Papa Leone: dall’Africa richiamo alla pace. Poi volo di ritorno a Roma #23aprile #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Africa #GuineaEquatoriale #Pace #Peace #ViaggioApostolico #Vaticano #Esono #Malabo #Preghiera - facebook.com facebook