Chi è Nicolò Filippucci la stella umbra che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2026

A soli diciannove anni, con una passione per la musica che ha iniziato a coltivare da bambino, ha già fatto parlare di sé nel mondo dello spettacolo. La sua esperienza sul palco dell’Ariston, in occasione delle Nuove Proposte, ha attirato l’attenzione di molti, dimostrando un talento che promette di crescere nel tempo. La sua carriera sembra essere appena all’inizio.

Diciannove anni, una chitarra in mano da quando ne aveva sette e un palco come quello dell’Ariston già conquistato. Nicolò Filippucci è uno dei volti più freschi e promettenti del panorama musicale italiano, nonché finalista, con Angelica Bove, tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, dove si esibisce con il brano Laguna. E, dulcis in fundo, vincitore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Filippucci (@nicolofilippucci) Nato il 30 maggio 2006 a Castiglione del Lago, pittoresco borgo affacciato sul Lago Trasimeno, Nicolò cresce a Corciano, comune dell’hinterland perugino. È figlio di Francesca, fisioterapista, e di Massimo Filippucci, consulente aziendale, ed è il secondo di due fratelli: il primogenito si chiama Jacopo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

