Nicoletta Mantovani | Musica Maestro un viaggio con grandi star

Dal 21 giugno al 12 luglio si svolgerà una serie di eventi musicali che coinvolgeranno diversi artisti e generi. La manifestazione prevede concerti, incontri e performance in diverse location, con l’obiettivo di offrire un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo. Partecipano artisti di fama nazionale e locale, e il programma include anche attività rivolte a un pubblico di tutte le età.

Dal 21 giugno al 12 luglio ci sarà la rassegna di appuntamenti che intreccerà note, musica e memoria nel nome di Luciano Pavarotti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nicoletta Mantovani: "Musica Maestro, un viaggio con grandi star" Mattarella in tram, poesia, musica e grandi star: parte Milano-CortinaMILANO - La celebrazione dell'Italia, con il tema dell'armonia a fare da filo conduttore, fra bellezza, arte e qualche colpo di scena: l'Olimpiade... Vallesina esplode di musica: 55 appuntamenti tra lirica e grandi starLa Vallesina si prepara a un’estate di straordinaria densità culturale con il lancio di due programmi che intrecciano la tradizione lirica con... Nicoletta Mantovani: Musica Maestro, un viaggio con grandi starDal 21 giugno al 12 luglio ci sarà la rassegna di appuntamenti che intreccerà note, musica e memoria nel nome di Luciano Pavarotti ... ilrestodelcarlino.it Nicoletta Mantovani, chi è: dirigente nel mondo della musica/ Nel 1994 l’amore con Luciano PavarottiNicoletta Mantovani, chi è la moglie di Luciano Pavarotti: i due si innamorarono nel 1994, quando lei era appena una bambina Si chiama Nicoletta Mantovani la donna che nel 1994 fece innamorare Luciano ... ilsussidiario.net